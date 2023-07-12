İsrail Güçleri 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusu, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, Kalkilya, Eriha, Tulkerm, El Halil ve Nablus kentlerinde baskınlar düzenledi. İsrail makamlarından gözaltılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.