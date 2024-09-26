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İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Lübnan'a Müdahale Açıklaması

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Lübnan'a Müdahale Açıklaması
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, askerlerine yaptığı konuşmada Lübnan'a yönelik kara harekatı hazırlıklarını duyurarak, Hizbullah'a karşı büyük bir manevra süreci hazırlandığını belirtti.

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ülkenin kuzeyinde İsrail askerlerini ziyaret etti. Burada konuşma yapan Halevi, 'Lübnan'a kara harekatı hazırlığında olduklarını' ifade ederek, "Bir manevra süreci hazırlıyoruz, bu da askeri botlarınızın düşman topraklarına gireceği anlamına geliyor" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerlerine yaptığı konuşmada, "Manevra sürecini hazırlıyoruz, yani askeri botlarınız, manevra botlarınız düşman topraklarına girecek, Hizbullah'ın büyük askeri karakollar olarak hazırladığı köylere girecek" dedi.

Halevi, "Oraya güçlü bir şekilde girmenizle Hizbullah, savaş deneyimi olan profesyonel, son derece yetenekli bir savaş gücüyle karşılaşmanın nasıl bir şey olduğunu görecek. Onlardan çok daha güçlü, çok daha deneyimli olarak geliyorsunuz, içeri giriyorsunuz, oradaki düşmanı yok ediyorsunuz, altyapıyı yok ediyorsunuz. Bunlar kuzeyde yaşayanları güvenli bir şekilde geri döndürmemizi sağlayacak şeyler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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