İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, İran Saldırısının Ardından ABD ile Görüştü

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, İran'ın İsrail'e saldırısının ardından CENTCOM Komutanı General Kurilla ile görüştü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın İsrail'e saldırısının ardından ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile görüştü.

İSRAİL Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Bölgesel istikrarı ve ordular arasındaki koordinasyonu güçlendirme konusundaki kararlılığımız nedeniyle ABD Silahlı Kuvvetleri ile ilişkisimizi derinleştirmeye devam edeceğiz" denildi.