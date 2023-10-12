İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze'ye Saldırılar Başlatacak

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'ne sert saldırılar başlatacaklarını belirterek, 'Gazze asla eskisi gibi olmayacak.' dedi. Halevi, Hamas yetkilisi Yahya Sinvar'ın saldırıdan sorumlu olduğunu savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sert saldırılar başlatacaklarını belirterek, "Gazze asla eskisi gibi olmayacak." dedi.

Halevi, İsrail askerlerine hitap ettiği konuşmasında "Gazze Şeridi sınırı yakınlarında 7 Ekim'de gerçekleştirilen, yüzlerce İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıdan Gazze'deki Hamas yetkilisi Yahya Sinvar'ın sorumlu olduğunu" savundu.

Sinvar ve onun emri altındakilerin tamamının İsrail ordusunun hedefi olduğunu dile getiren Halev, "Gazze Şeridi asla eskisi gibi olmayacak." ifadesini kullandı.

Halevi, Gazze'yi yönetenlere ağır darbe vurulacağını, geri kalanların ise 7 Ekim'deki gibi bir saldırının İsrail'in başına gelmeyeceğini anlayacağını iddia etti.

"Düşmanlarımıza kesin bir darbe vuracağız. Bugünkü görevimiz bu ve bunu başarmakta kararlıyız. Bu durum zaman alacak ve sabır gerekiyor." diyen Halevi, Hamas tarafından kaçırılan İsraillilerin geri dönmesi için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"Cumartesi sabahı Gazze Şeridi'nde bunu yapabilecek seviyede değildik"

Halevi, 7 Ekim Cumartesi günü yaşananlara işaret ederek, "İsrail ordusu ülkenin ve vatandaşlarının güvenliğinden sorumludur ancak cumartesi sabahı Gazze Şeridi'nde bunu yapabilecek seviyede değildik." ifadesini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı, "Öğreneceğiz, başaracağız ancak şimdi savaş zamanı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu: Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana 6 bin bomba attık

Öte yandan İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin bomba atıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 4 bin ton ağırlığında 6 bin bomba atıldığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda 3 bin 600 hedefin vurulduğu ve yüzlerce silahlı Filistinlinin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, vurulan noktalar arasında Hamas'a ait komuta kontrol, stratejik askeri altyapı, mühimmat üretim ve istihbarat merkezlerinin yanı sıra deniz ve füze hedeflerinin bulunduğu savunuldu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.