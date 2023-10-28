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İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze'ye kara saldırısının gerekli olduğunu belirtti

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'ne kara saldırısının gerekli olduğunu açıkladı. Halevi, Hamas'ı yenmek ve esirlerin geri alınması için kara harekatının önemli olduğunu belirtti.