İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze'ye kara saldırısının gerekli olduğunu belirtti
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'ne kara saldırısının gerekli olduğunu açıkladı. Halevi, Hamas'ı yenmek ve esirlerin geri alınması için kara harekatının önemli olduğunu belirtti.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, hedeflerine ulaşmak için abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara saldırısının "gerekli" olduğunu bildirdi.
Halevi, görüntülü mesajında, İsrail- Filistin çatışmasında 3 haftanın geride kaldığını belirterek savaşta "yeni bir aşamaya geçildiğini" söyledi.
İsrail ordusunun "kara birliklerinin faaliyetlerini genişleteceği" yönündeki duyurusunun ardından yaptığı ilk açıklamada Halevi, İsrail birliklerinin Gazze Şeridi'nde "kara operasyonları" yürüttüğünü dile getirdi.
Halevi, hedefleri olan Hamas'ı yenmek ve Gazze'deki esirlerin geri alınması için kara harekatının gerekli olduğu yorumunda bulundu.