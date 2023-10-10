İsrail Gazze'yi tamamen kuşatma emri verdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ni tamamen kuşatma emri verdiğini açıkladı. Gazze'den yükselen dumanlar devam ederken, elektrik, yiyecek ve yakıt gibi temel ihtiyaçların karşılanmayacağı belirtildi.

- Gazze'den dumanlar yükseliyor

İsrail Savunma Bakanı Gallant: "Gazze Şeridi'ni tamamen kuşatılması emrini verdim"

Gallant: "Bundan sonra Gazze'de elektrik, yiyecek ve yakıt olmayacak"

GAZZE - İsrail'in yürüttüğü Demir Kılıçlar Operasyonu'nda saldırılar düzenlediği Gazze'den dumanlar yükselirken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Gazze Şeridi'ni tamamen kuşatılması emrini verdim. Bundan sonra Gazze'de elektrik, yiyecek ve yakıt olmayacak. Her şey kapanacak" dedi.

İsrail, Demir Kılıçlar Operasyonu'nda Gazze'yi vurmaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki Hamas ve Filistin İslami Cihat Örgütü'ne ait birçok bölgenin vurulduğu belirtildi. Hamas'a ait mühimmat deposunun ve yeraltı tünelinin vurulduğu belirtilen açıklamada, İsrail'e sızmaya çalışan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir aracın imha edildiği aktarıldı. Saldırılar nedeniyle Gazze'den yoğun dumanlar yükseliyor.

"Gazze'de her şey kapanacak"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, Beerşeba kentindeki İsrail Savunma Kuvvetleri Güney Komutanlığı'nda bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, "Gazze Şeridi'ni tamamen kuşatılması emrini verdim. Bundan sonra Gazze'de elektrik, yiyecek ve yakıt olmayacak. Her şey kapanacak" dedi.