İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerini gece boyu bombalamayı ve topçu ateşiyle vurmayı sürdürdü. Sivillere ait pek çok nokta hedef alındı ve hastaneler de vuruldu. Ambulansların çalışamadığı ve yaralı naklinin yapılamadığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerini gece boyu bombalamayı ve topçu ateşiyle vurmayı sürdürdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36'ıncı gününe girerken, başta hastaneler olmak üzere sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan hedef alındı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze'nin kuzeybatısındaki Rimal, Şeyh Rıdvan ve Nasr mahalleleri ile Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin yaşadığı evler İsrail uçakları ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.

İsrail ordusunun, hastaneleri karadan ve havadan vurması nedeniyle ambulansların çalışamadığı ve yaralı naklinin de yapılamadığı kaydedildi.