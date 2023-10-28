İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 22 gündür bombalanıyor. İsrail ordusu, dün akşam olduğu gibi bu akşam da bölgeye bomba yağdırıyor. Hava saldırıları ve tank vuruşları nedeniyle patlamaların sesi, Gazze sınırındaki Sderot kentine kadar ulaşıyor. Gazze'de ise elektrik kesintisi ve yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle derin bir karanlık yaşanıyor.

İsrail ordusu, dün olduğu gibi bu akşam da abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 22 gündür bombalıyor.

Dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bu akşam da bölgeye bomba yağdırıyor.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırısının yanı sıra İsrail tankları da Gazze'yi yoğun şekilde vuruyor.

Saldırılar nedeniyle yaşanan patlamaların sesi İsrail'in Gazze sınırında bulunan Sderot kentine kadar ulaşıyor.

İsrail'in 7 Ekim'de elektriğini kestiği ve 22 gündür yakıt girişine de izin vermediği Gazze'de derin bir karanlık hakim.