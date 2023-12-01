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İsrail, Gazze'ye saldırılarına yeniden başladı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden 'insani ara'nın sona erdiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu. Hamas'ın 'insani arayı ihlal ettiği' iddia edilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarına yeniden başladığı belirtildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın "insani arayı ihlal ettiği" iddia edildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı." ifadesine yer verildi.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin üzerinde

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Dünya

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