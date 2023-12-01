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İsrail, Gazze'ye saldırılarına yeniden başladı

1 Aralık 2023 08:32 Son Güncelleme: 08:34 Abone Ol

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden 'insani ara'nın sona erdiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu. Hamas'ın 'insani arayı ihlal ettiği' iddia edilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarına yeniden başladığı belirtildi.