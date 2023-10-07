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İsrail, Gazze'ye saldırı başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne roket saldırısı başlattı. Hamas ise İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattığını duyurdu.