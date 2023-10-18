İsrail, Gazze'ye insani yardımları engellemeyeceğini açıkladı

İsrail Başbakanlığı, Gazze Şeridi'ne insani yardımların engellenmeyeceğini duyurdu. Ancak rehinelerin iade edilmediği sürece kendi topraklarından yardım yapılmayacağı belirtildi.

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki sivil nüfusa yalnızca yiyecek, su ve ilaç sağladığı sürece Mısır'dan gelen insani yardımları engellemeyeceğiz" ifadeleri kullanılarak, "Rehinelerimiz iade edilmediği sürece kendi topraklarımızdan Gazze Şeridi'ne hiçbir insani yardım yapılmasına izin vermeyeceğiz" denildi. - TEL AVİV