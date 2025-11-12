Haberler

İsrail, Gazze'ye İnsani Yardım Kamyonlarının Girişine İzin Verdi

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi, Zikim Sınır Kapısı'nın insani yardım tırlarına açıldığını duyurdu. Yardımlar, güvenlik kontrollerinin ardından BM ve uluslararası kuruluşlar tarafından teslim edilecek.

İSRAİL ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi, Zikim Sınır Kapısı'nın insani yardım tırlarına açıldığını bildirdi.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Zikim Sınır Kapısı'ndaki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Siyasi kademenin talimatı doğrultusunda, bugün Zikim Sınır Kapısı, Gazze'ye insani yardım kamyonlarının girişine açıldı. Yardımlar, Savunma Bakanlığı Kara Sınır Kapıları İdaresi tarafından yapılan kapsamlı güvenlik kontrollerinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar tarafından teslim edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
