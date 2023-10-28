İsrail Gazze'ye büyük bir askeri operasyon başlattı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde yoğunlaştığı ve büyük bir bombardıman gerçekleştirdiği görülüyor. İletişim kesintisi nedeniyle tam olarak neler olduğu bilinmiyor. İsrail ordusu hala Gazze'de bulunuyor ve operasyonlarını sürdürüyor.

Bu sabah İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde, Beyt Hanun'da yoğunlaştığı ve oradan biraz daha güneye doğru ilerlediği görülüyor.

İsrail ordusu dün gece yaptığı açıklamalara yeni bir şey eklemedi. Operasyonlarının temposunu arttırıyor.

Bu sabah Gazze'den gelen videolardan ve dün gece sınır bölgesi boyunca görülebilenlerden, çok büyük bir bombardıman olduğuna dair kanıtlar var.

İletişim kesintisi nedeniyle tam olarak neler olup bittiğini öğrenmek çok zor. Bu sabah BM ile konuştuğumda, güneydeki ana ofisleriyle uydu telefonu üzerinden iletişim kurabildiklerini söylediler.

Ancak, iletişim kurulamadığı için, şu anda tamamen askıya alınmış olan yardım operasyonlarıyla ilgilenen bölge ofisleriyle bağlantı kuramıyorlar.

Bombardıman kuzeye odaklanmış durumda. Gazze Şeridi sadece 45 km uzunluğunda. Bu nedenle patlamaların boyutu kilometrelerce öteden ve kesinlikle tüm bölgeden duyulabiliyor.

Anladığımız kadarıyla İsrail ordusu bu sabah hala Gazze'de. Muhtemelen tünelleri temizlemeye çalışıyor, özel kuvvetler hava saldırıları için hedefleri tespit ediyor.

Tanklar gün ışığında daha savunmasız olabileceği için bazılarını geri çekebilirler.

Çok büyük bir askeri operasyon

Bu bir kara saldırısı mı? Tüm bu tanımlara çok takılmamak gerekiyor.

Askeri yığınağı ve 300.000'den fazla yedek askerin seferber edildiğini gördüğümüzde, Gazze'nin tüm cephelerden işgal edileceğini düşündük.

Ama aslında İsrail, Gazze'nin bazı bölgelerini dilim dilim temizlemeye girişmiş olabilir. Dün gece İsrail ordusundan gelen yorumlardan, baskıya devam edeceklerini ve bunun "intikam" ile ilgili olduğunu vurguladıklarını hissettim.

Sanırım buna çok genişletilmiş bir baskın ya da kara saldırısı diyebilirsiniz. Ama kesinlikle çok büyük bir askeri operasyon.