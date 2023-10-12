Haberler ›› Dünya ›› İsrail, Gazze'ye 6. günde de hava saldırılarına devam ediyor

İsrail, Gazze'ye 6. günde de hava saldırılarına devam ediyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, sınıra yerleştirdiği obüslerle de aralıksız bölgeyi bombalıyor. İsrail ordusu ayrıca sınırdaki zırhlı araç sayısını artırıyor.