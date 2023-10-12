İsrail, Gazze'ye 6 Bin Bomba Attı

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin bomba atıldığı ve 3 bin 600'den fazla noktanın vurulduğu aktarıldı.

- İsrail, Gazze'ye yaklaşık 6 bin bomba attı

Gazze'de 3 bin 600'den fazla nokta vuruldu

TEL AVİV - İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin bomba atıldığı ve 3 bin 600'den fazla noktanın vurulduğu aktarıldı.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 6'ncı gününde devam ediyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Gazze Şeridi'ne 4 bin ton ağrılığında yaklaşık 6 bin bomba atıldığı ve 3 bin 600'den fazla noktanın vurulduğu aktarıldı.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Gerektiği sürece güçlü ve amansızca saldırmaya devam edeceğiz" denildi.

Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında bin 417 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 200 kişi de yaralandı. İsrail tarafından ise bin 300 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 200 kişi yaralandı.