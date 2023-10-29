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İsrail, Gazze'ye 450'den fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 450'den fazla yere hava saldırısı düzenlediğini ve kara birliklerinin bölgede 'faaliyetlerini genişletmeye' devam ettiğini açıkladı. İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetini artırarak sürdürüyor.