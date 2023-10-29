İsrail, Gazze'ye 450'den fazla hava saldırısı düzenledi
Dünya Haberleri
İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 450'den fazla yere hava saldırısı düzenlediğini ve kara birliklerinin bölgede 'faaliyetlerini genişletmeye' devam ettiğini açıkladı. İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetini artırarak sürdürüyor.
İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 450'den fazla yere hava saldırısı düzenlediğini ve kara birliklerinin bölgede "faaliyetlerini genişletmeye" devam ettiğini açıkladı.
İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetini artırarak sürdürüyor.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarıyla son 24 saatte 450'den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı.
Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait komuta merkezleri, gözlem noktaları gibi yerler olduğu öne sürüldü.
Açıklamada, bölgede bulunan kara birliklerinin de "faaliyetlerini genişlettiği" kaydedildi.
2 İsrail askeri yaralandı
Açıklamada, biri subay 2 İsrail askerinin de yaralandığı belirtildi.
Rütbesi belirtilmeyen subayın atılan havan mermisi nedeniyle ağır yaralandığı ifade edilen açıklamada, bir askerin de Gazze'nin kuzeyindeki çatışmada hafif yaralandığı kaydedildi.