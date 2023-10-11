İsrail-Gazze sınırında çatışmalarda ölenlerin sayısı artıyor

İsrail'in güneyindeki İsrail-Gazze sınırı yakınlarında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında 1.078 Filistinli öldü. İsrail askeri sözcüsü ise Hamas'ın İsrail'e saldırısında ölenlerin sayısının en az 1.200 olduğunu açıkladı.

KFAR AZA, 11 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in güneyindeki İsrail- Gazze sınırı yakınlarında yer alan Kfar Aza'da çatışmalarda ölen insanların cansız bedenlerini taşıyan İsrail askerleri, 10 Ekim 2023.

Ramallah merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik devam eden saldırılarında 1.078 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail askeri sözcüsünün Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Hamas'ın İsrail'e saldırısında ölenlerin sayısı en az 1.200'e ulaştı.(Fotoğraf: Roni Ofer/JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)