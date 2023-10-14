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İsrail, Gazze sınırında askeri yığınak yapmaya devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze ile olan sınırında askeri yığınak yapmaya devam ediyor. AA ekibi, sınırda düzinelerce zırhlı araç ve tankın hareket halinde olduğunu görüntüledi. İsrail'in bombardımanı ve hava saldırıları da devam ediyor.