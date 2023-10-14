İsrail, Gazze sınırında askeri yığınak yapmaya devam ediyor
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İsrail ordusu, Gazze ile olan sınırında askeri yığınak yapmaya devam ediyor. AA ekibi, sınırda düzinelerce zırhlı araç ve tankın hareket halinde olduğunu görüntüledi. İsrail'in bombardımanı ve hava saldırıları da devam ediyor.
İsrail ordusu günlerdir bombardıman altında tuttuğu Gazze ile olan sınırına, askeri yığınak yapmaya devam ediyor.
AA ekibi sınırdaki Sderot bölgesinin farklı noktalarında düzinelerce zırhlı araç ve tankın hareket halinde olduğunu görüntüledi.
Bazı noktalarda ise tankların park durumunda beklediği görüldü.
İsrail, sınıra yakın birçok farklı noktadan yine tank ve obüs atışlarıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vururken İsrail jetleri de havadan Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor.
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.