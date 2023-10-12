İsrail, Gazze sınırına ek kuvvetler konuşlandırdı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, ülkenin kuzeyinde Gazze sınırına ek kuvvetlerin konuşlandırıldığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, son askeri gelişmeler hakkında açıklama yaptı. Hagari, ülkenin kuzeyindeki sınır çitlerine yakın yerleşim yerlerine yedek kuvvetler konuşlandırıldığını duyurdu. Açıklamada, bölge halkının güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye yönlendirilen kuvvetlerin devriye gezme, pusu kurma ve barikat kurma gibi çeşitli savunma görevleri yürüteceği aktarıldı. - TEL AVİV