İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden göç eden sivilleri vurdu: 3 ölü
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İsrail tankları Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine giden Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail tankları Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine giden Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine gidin" açıklamasının ardından güneye göçler devam ediyor. İsrail kara operasyonlarını genişletirken, bölgedeki tank sayısı da arttı. İsrail tankları, bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinlilere ateş açtı. Salah al-Din Caddesi'ndeki saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya