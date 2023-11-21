- İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyini vurdu: 14 ölü

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde sivil yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı devam ediyor. Kuzeydeki Filistinlilere "güneye gidin" çağrısı yapan İsrail ordusu, bölgenin kuzeyine düzenlediği saldırılara güneyde de devam ediyor. İsrail güçleri bugün yine Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı sivil yerleşim yerini hedef aldı. Çok sayıda eve düzenlenen hava saldırısında 14 Filistinli hayatını kaybetti. Onlarca kişinin enkaz altında kaldığı ve bölgede arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.