İsrail Gazze Şeridi'ni ve Lübnan sınırını vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan sınırından sızma girişiminde bulunanların vurulduğu anları yayınladı. İsrail Hava Kuvvetleri ise Gazze Şeridi'nde yapılan bombardımanın görüntülerini paylaştı.

IDF'ten yapılan açıklamada, "IDF, Lübnan topraklarından bir terör hücresinin sızma girişimini engelledi. Kısa bir süre önce IDF, Lübnan topraklarından sınır çitine yaklaştığı ve bomba yerleştirdiği tespit edilen bir terörist ekibin sızma girişimini engelledi. Dört terörist öldürüldü" denildi.

"HAMAS ASKERİ YETKİLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ"

İsrail Hava Kuvvetleri ise "İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçakları Hamas terör örgütü karargahını vurdu ve bir Hamas askeri yetkilisini öldürdü. Ayrıca, Hamas terör örgütü tarafından Gazze Şeridi'ndeki terör faaliyetlerini finanse etmek için kullanılan bir bankayı da vurdu" denildi.