İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, kara kuvvetlerinin Gazze'ye girmesi ve artan bombardımanların ardından İsrail'in 'yeni bir aşamaya geçtiğini' ifade etti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne karadan ve hava saldırılarıyla devam eden saldırılarını sürdürüyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını 21 gündür sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, kara kuvvetlerinin Gazze'ye girmesi ve artan bombardımanların ardından İsrail'in "yeni bir aşamaya geçtiğini" ifade etti. Gallant, "Yeni emre kadar operasyon devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kara saldırısı sürüyor

İsrail ordusu dün akşam önce karadan, daha sonra da savaş uçaklarıyla Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yoğunlaştırdı. Kara operasyonu sırasında İsrailli askerlerle Hamas mensupları karşı karşıya geldi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da ve Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij'de şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu. İsrail ordusu ayrıca hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi yakınları ile Beyt Lahya kentindeki Endonezya Hastanesi yakınlarını vurdu.

İsrail ordusunun devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nden dumanlar yükseliyor. - TEL AVİV