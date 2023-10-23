İsrail, Gazze Şeridi'ne kara harekatı için tanklarını sınıra yerleştirdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kapsamlı bir kara harekatı başlatmak için sınıra çok sayıda tank yerleştirdi. Harekatın aylarca sürebileceği belirtiliyor.

İsrail ordusuna ait çok sayıda tank Gazze Şeridi'ne yakın bir noktada sınırda bekletiliyor.

Gazze'ye kapsamlı bir harekatı başlatması beklenen İsrail, 7 Ekim'den bu yana hava saldırılarını sürdürürken, sınırdaki askeri yığınağını da arttırmaya devam ediyor. Sınır hattında 8 cephe açan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyine yakın bir noktaya onlarca tank yerleştirdi. İsrail ordusu bölgeye karadan girmeyi planlarken sınırda bekletilen çok sayıda tank askeri sevkiyatın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenmesi planlanan kara harekatının son kara harekatı olmasını istediklerini belirterek, harekatın aylarca sürebileceğini ifade etti. - TEL AVİV