İsrail, Gazze Şeridi'ne kara harekatı için hazırlanıyor

İsrail beklenen kara harekatına yönelik hazırlıkları sürdürürken, Gazze Şeridi sınırındaki Sderot kentine tank ve mühimmat yığmaya devam ediyor.

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar sürüyor. Hamas'ın İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı Operasyonu" ve İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü "Demir Kılıçlar Operasyonu" kapsamında Filistin'e yapılan yoğun hava saldırıları 9'uncu günde de devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sürerken, gözler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenleyeceği kara harekatına çevrildi. İsrail ordusu, harekata hazırlık kapsamında Gazze Şeridi sınırındaki Sderot kentine İsrail kontrolünde üretilen ve yalnızca İsrail ordusunun envanterinde bulunan çok sayıda Merkava Ana Muharebe Tankı ve mühimmat yığmaya hız kesmeden devam ediyor. Yüzlerce tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri personel sınırın sıfır noktasında bekleyişini sürdürüyor. - SDEROT