İsrail, Gazze Şeridi'ne hava harekatı düzenlerken Hizbullah noktalarını vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava harekatında 13'üncü güne girilirken, İsrail ordusu Lübnan sınırındaki Hizbullah noktalarını vuruyor. İsrail-Hamas çatışmalarında 13'üncü güne girildi. Devam eden çatışmalarda İsrail'in Gazze bombardımanı sürerken, bir yandan da İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Hizbullah noktalarını vuruyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava harekatında 13'üncü güne girilirken, İsrail ordusu Lübnan sınırındaki Hizbullah noktalarını vuruyor.

İsrail-Hamas çatışmalarında 13'üncü güne girildi. Devam eden çatışmalarda İsrail'in Gazze bombardımanı sürerken, bir yandan da İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Hizbullah noktalarını vuruyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan sınır bölgesindeki Hizbullah'ın askeri hedeflerinin vurulduğu belirtildi. Operasyonun İsrail'e düzenlenen saldırılara yanıt niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada, vurulan yerlerin arasında kuzeydeki Roş Hanikra kasabasına güdümlü füzenin ateşlendiği askeri gözlem noktasının da olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Lübnan'daki 3 tanksavar güdümlü füzenin (ATGM) fırlatma mevzisinin vurulduğu kaydedildi. Lübnan tarafından İsrail'e 9 kez füze fırlatıldığı ve füzelerin 4 tanesinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde evi vurdu: 7 çocuk hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava harekatı hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusu, bugün düzenlediği hava operasyonunda Gazze'de bir evi vurdu. Hastane yetkilisi Dr. Yousef Al-Akkad, küçük yaşta olan 7 çocuğun saldırıda hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu bir katliam. Dünya görsün, Bunlar sadece çocuk" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Kuzey Kore silahlarını kullandığı iddiası

İsrail tarafından ele geçirilen Hamas'a ait silah ve mühimmatların görüntülerinin paylaşılmasının ardından, silahların Kuzey Kore'den gönderildiği iddia edildi. Silah uzmanı NR Jenzen-Jones, "Kuzey Kore uzun süredir Filistinli militan grupları destekliyor ve Kuzey Kore'nin silahları daha önce de yasaklanan malzemeler arasında tespit edilmişti. Kuzey Kore silahlarının Hamas'la birlikte olduğunu görmek sürpriz değil" dedi.

Rusya'dan Gazze'ye 27 ton insani yardım

İsrail-Hamas çatışmalarının ardından İsrail'in bombardımanı altında kalan Gazze Şeridi'ne Rusya'dan insani yardım gönderildi. Moskova Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki sivillere Mısır'dan nakledilmek üzere 27 ton insani yardım gönderildiği belirtildi. Moskova Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Ilya Denisov, havaalanından özel bir uçakla gönderilen yardımların Gazze Şeridi'ne gönderilmek üzere Mısır Kızılayı'na devredileceğini söyledi. Denisov, yardım paketinin buğday, şeker, pirinç ve makarnadan oluştuğunu belirtti.

İsrail: "203 esirin ailelerine bilgi verildi"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde esir tutulanlara ilişkin açıklama yaptı. Hagari, "Ordunun şu ana kadar 203 esirin ailelerine ve sevdiklerine esirlerin Gazze Şeridi'nde tutulduğu yönünde bilgi verildi" ifadelerini kullandı. Esirlerin sayısına ilişkin sürekli araştırma yapıldığını ve bu rakamın kesin olmadığını belirten Hagari, bazı ailelere de yakınlarının rehin tutulmadığı bilgisini verdiklerini söyledi. - TEL AVİV