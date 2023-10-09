İsrail, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim birimlerinde kontrolü sağladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini belirtti. İsrail güçleri, olası sızma girişimlerine karşı Gazze sınırını tank, helikopterler ve askeri hava araçları ile koruyacak.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini belirtti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde kontrolün sağlandığını, herhangi bir çatışma olmadığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini söyledi.

İsrail ordusunun, olası sızma girişimlerine karşı Gazze sınırını tank, helikopterler ve askeri hava araçları ile koruyacağını aktaran Hagar, İsrail güçlerinin Filistinli silahlı kişilerle çatışmasının şu anda "sınırlı" olduğunu aktardı.

Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki 24 beldeden 15'inin boşaltıldığını, gün boyunca tahliyenin devam edeceğini ancak bölgedeki en büyük kent Sderot'un tahliye edilmeyeceğini aktardı.

Gazze'den İsrail'e 7 Ekim'den itibaren 4 bin 400 roket atıldığını kaydeden Hagari, İsrail ordusundaki 300 bin yedek askerin de 48 saat içinde seferberliğe katıldığını belirtti.