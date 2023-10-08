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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Yahudi yerleşim birimlerini tahliye ediyor

İsrail, Gazze Şeridi'nin sınırındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye etmeye başladı. Sirenlerin sürekli çalması ve çatışmaların devam etmesi nedeniyle yerleşimciler otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edilecek.