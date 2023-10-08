İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Yahudi yerleşim birimlerini tahliye ediyor
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İsrail, Gazze Şeridi'nin sınırındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye etmeye başladı. Sirenlerin sürekli çalması ve çatışmaların devam etmesi nedeniyle yerleşimciler otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edilecek.
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınırındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye etmeye başladı.
Kanal 12 televizyonunun haberinde, sirenlerin sürekli çalması ve Filistinli gruplarla çatışmaların devam etmesi nedeniyle sınırda yaşayan yerleşimci İsraillilerin tahliyesine başlandığı belirtildi.
Bu kişilerin, askeri operasyonlar bitene kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edileceği aktarıldı.
Ne olmuştu?
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla GazzeŞeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.