İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ni bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin bulunduğu yerleşkede tünel olduğunu iddia ettiği bölgeyi bombaladı. Ancak yapılan incelemelerde tünelden herhangi bir silah ya da mühimmat çıkmadığı ortaya çıktı.

İsrail ordusu insani aranın devreye girmesinden önce Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nin bulunduğu yerleşkede "tünel altyapısı" olduğunu iddia ettiği kısmı tesir gücü yüksek bombayla vurdu.

İsrail ordusu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin bulunduğu yerleşkede "tünel altyapısı" olduğunu iddia ettiği bölgeyi hedef aldığı görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Şifa Hastanesi kompleksinin iki bloku ortasında çok güçlü bir patlama meydana geldiği, binaların bir bölümünün havaya uçtuğu, infilak nedeniyle toz ve enkazdan bir mantar bulutu yükseldiği dikkati çekti.

İsrail ordusu ve hükümeti, Şifa Hastanesi'nin altındaki tünellerin Hamas'ın ana askeri karargahı olarak aktif şekilde kullanıldığını iddia etmişti. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, İsrail'in yaklaşık 40 yıl önce Şifa Hastanesi'nin altına İsrail'in sığınak inşa ettiğini ifşa etmişti.

İsrail ordusunun, binlerce yaralı ve yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu hastaneyi kuşatması ve içeri baskın düzenlemesinin ardından paylaştığı görüntülerde, hastane yerleşkesi altında görünen tünellerden herhangi bir silah ya da mühimmat çıkmadığı, içeride herhangi bir eşya dahi bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

İsrail ve Hamas arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlamıştı.