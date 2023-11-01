İsrail, Gazze Şeridi'ndeki operasyonları derinleştirecek

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını derinleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nde büyük çatışmalara girdiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "operasyonlarını derinleştirmeye" devam edeceklerini ifade eden Hagari, İsrail askerlerinin Gazze'de Hamas mensuplarıyla yüz yüze çatıştıklarını kaydetti.

Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan çatışmalara da değinen Hagari, kuzey sınırında saldırılara "güçlü yanıt vermek için gerekli hazırlıkları" yaptıklarını söyledi.

Kuzey sınırında savunma hattına takviyelerin yapıldığının altını çizen Hagari, "Bölgemize ulaşan, topraklarımıza sızan veya topraklarımıza ateş açan her hücreye saldırır, öldürürüz." dedi.

İsrail ordusunun kuzey bölgesindeki tüm senaryolar için hazırlıklı olduğunu dile getiren Hagari, ordularının Kızıldeniz bölgesinde de hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Kızıldeniz bölgesinde gece saatlerinde belirlenen bir tehdidi bertaraf ettiklerini dile getiren Hagari, bölgeye takviye olarak denizden koruma sağlayacak saldırı kapasitesi olan savaş gemileri gönderdiklerini aktardı.

Hagari, Gazze Şeridi'nde İsrailli 240 esirin olduğu ve bunları kurtarmanın ulusal bir öncelik olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, "İsrail'in Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 binden fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.