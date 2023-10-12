İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Magazi Mülteci Kampı'nda çok sayıda binayı vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı devam ediyor. İsrail, Magazi Mülteci Kampı'nda çok sayıda binayı vurdu. Saldırıda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarıldı.

- İsrail, Magazi Mülteci Kampı'nda çok sayıda binayı vurdu

GAZZE - İsrail, Gazze Şeridi'deki Magazi Mülteci Kampı'nda çok sayıda binayı vurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı devam ediyor. İsrail, Magazi Mülteci Kampı'nda çok sayıda binayı vurdu. Saldırıda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in vurduğu binalardan birinde yaşayan Ramazan Maatouq, bombardıman sırasında bölge sakinlerinin evlerinde olduğunu belirterek, saldırının bir anda başladığını ifade etti. Maatouq, bölgede Hamas üyelerinin bulunmadığını belirterek, çok sayıda kadın ve çocuğun bölgede yaşadığını açıkladı. Maatouq, İsrail ordusunun Hamas'a karşı koyamayacağını bu nedenle füzelerle sivilleri hedef aldığını söyledi. İsrail ordusunun korkak bir ordu olduğunu vurgulayan Maatuq, geçtiğimiz cumartesi günü Filistin direnişinin bunu kanıtladığını vurguladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı Operasyonu" başlatmış, İsrail ise "Demir Kılıçlar Operasyonu"yla karşılık vermişti. Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında bin 417 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 200 kişi de yaralandı. İsrail tarafından ise bin 300 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 200 kişi yaralandı.