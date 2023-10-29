İsrail, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunu genişletmeye karar verdi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin savaş kabinesi ve siyasi kabinesinin Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunu genişletmeye oybirliğiyle karar verdiğini açıkladı. Bölge ülkeleri ise İsrail'i kara operasyonunu ilerletmemesi konusunda uyardı.
TEL AVİV, 29 Ekim (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin savaş kabinesi ve siyasi kabinesinin Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunu genişletmeye oybirliğiyle karar verdiğini belirtti.
Öte yandan bölge ülkeleri İsrail'i kara operasyonunu ilerletmemesi konusunda uyardı.
Kaynak: Xinhua / Dünya