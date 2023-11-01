İsrail, Gazze Şeridi'ndeki iletişimi tamamen kesti

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın 26. gününde bölgedeki telefon ve internet iletişimini tamamen kesti. Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, uluslararası şebekenin kesilmesi nedeniyle iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurdu.

İsrail, tam abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanın 26. gününde bölgede telefon ve internet iletişimini yeniden tamamen kesmiş durumda.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinli, İsrail saldırıları sonucu 27 Ekim'de de iletişim ve internet hizmetinden tümüyle mahrum kalmıştı. Bölgeye daha sonra kademeli olarak iletişim hizmeti verilmişti.

AA muhabirinin telefonla ulaştığı Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren "Jawwal", "Ooredoo", "Mada Al Arab" ve "Fusion" şirketler, 30 Ekim Pazartesi gününden beri iletişim hizmetlerinin yeniden tümüyle kesildiğini belirttiler.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal GSM Şirketi İcra Müdürü Abdulmecid Mulhim, yaptığı yazılı açıklamada, birkaç gün aradan sonra Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetinin, İsrail tarafındaki ana hatlardan kaynaklanan kesinti dolayısıyla yeniden durduğunu aktardı.

Dünyayla bağlantının sınırlı yolları

İsrail'in tam abluka ve ağır bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinlinin halihazırda dünyayla bağlantısının 2 yolu var.

Birincisi Gazze'de yaşayan çok az sayıdaki kişinin ulaşabildiği, uluslararası iletişim sağlayan "Es-Sureyya" uydusu. Sesli arama ve SMS göndermeyle sınırlı bu hizmetten yararlanabilmek için özel bir cihaz ve ona uygun bir SIM kartı gerekli.

Gazze'deki Filistinlilerin dünyayla iletişim kurabilmelerinin ikinci yolu ise elektronik SIM kartı. Gazze Şeridi'nde elektronik SIM kartı kullanıcıları, Mısır veya İsrail'deki GSM şebekelerine bağlanarak iletişim hizmetine ulaşabiliyor.

Gazzeliler ancak yurt dışında yaşayan tanıdıkları üzerinden elektronik SIM kartı temin edebiliyor. Yurt dışındaki operatörlere ait SIM kartı alan biri, Gazze'deki yakınına gönderdiği kodla elektronik SIM kartı kullanıcısı imkanı sunmuş oluyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, "İsrail'in Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 binden fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.