İsrail, Gazze Şeridi'ndeki iletişim ağlarını kesiyor

Filistin Kızılayı tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki iletişim ağlarını ve interneti kesmesinin ardından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki operasyon odası ve orada görev yapan ekiplerimizle bağlantımızı tamamen kaybettik" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları 21'inci gününde devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne bombardımanı akşam saatlerinde yoğunlaşırken, bölgedeki iletişim ağları ve internet İsrail tarafından kesildi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail yetkililerinin tüm sabit hat, cep telefonu ve internet iletişimini kesmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki operasyon odası ve orada görev yapan ekiplerimizle bağlantımızı tamamen kaybettik" ifadeleri kullanıldı.

Kesintilerin özellikle merkezi acil durum hattını etkileyeceği ve bunun da ambulansların yaralılara ulaşmasını engelleyeceği belirtilerek, "Ekiplerimizin acil sağlık hizmetlerini sağlamaya devam edebilmesi konusunda derin endişe duyuyoruz" açıklaması yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni dünyadan izole etmesinin İsrail ordusunun savaş suçlarına devam edeceğinin göstergesi olduğu ifade edilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde görev yapan ekiplerimizin güvenliğinden endişe ediyoruz. Masum sivillere, tıbbi tesislere ve ekiplerimize derhal koruma sağlanması için uluslararası toplumu İsrail yetkililerine baskı yapmaya çağırıyoruz" denildi. - GAZZE