İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Hamas noktalarını vurmaya devam ediyor

- İsrail, Hamas'a ait noktaları vuruyor

TEL AVİV - İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında Hamas'a ait olduğu belirlenen noktaları vurmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze ablukası 14'üncü gününde de devam ediyor. İsrail ordusu, bir yandan Hamas'a ait yerleri tespit etmek için çalışırken, bir yandan da belirlediği noktaları savaş uçaklarıyla vuruyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bugün düzenlenen hava saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait komuta merkezlerinin, tanksavar güdümlü füze fırlatma mevzilerinin ve altyapılarının vurulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Hamas'a ait mevzilere hava saldırılarının şu anda da devam ettiği kaydedildi.