İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a yönelik saldırıları genişletti

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik saldırılarını genişlettiğini duyurdu. Saldırılar Zeytun bölgesi ve Cibaliye şehrinde gerçekleştirildi.

GAZZE, 19 Kasım (Xinhua) -- İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Cumartesi günü yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik saldırılarını genişlettiğini duyurdu.

IDF, saldırıların Hamas'ı ve altyapılarını vurmak için Gazze Şehri'nin güneyindeki Zeytun bölgesinde ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye şehrinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Gazze'de halk güneye doğru ilerlemeye devam ediyor.