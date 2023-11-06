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İsrail, Gazze Şeridi'nde güneye geçiş için koridor açacak

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye geçişi için bugün süreli olarak koridor açılacağını iddia etti. İsrail ordusu daha önce Gazze'nin kuzeyinden güneye gitmeye çalışan Filistinlilere saldırılar düzenlemişti.