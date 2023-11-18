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İsrail, Gazze Şeridi'nde Büyük Cami'yi vurdu

İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarını hastane, okul, kilise, cami ayırt etmeden sürdürüyor. İsrail, Gazze Şeridi'nde Maghazi kampındaki Büyük Cami'yi vurdu. İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıları sonucu Büyük Cami yerle bir olurken cami yakınlarında bulunan çok sayıda ev hasar gördü. Filistinli yetkililer, can kayıpları ve yaralıların olduğunu ifade etti.