İsrail, Gazze Şeridi'nde 15 Binden Fazla Yeri Vurdu

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 15 binden fazla yerin vurulduğunu bildirdi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 15 binden fazla yerin vurulduğunu bildirdi.

İsrail, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ordudan yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 15 binden fazla yerin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu öne sürülse de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 78 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 4 bin 506'sının çocuk, 3 bin 27'sinin ise kadın olduğu belirtilmişti.