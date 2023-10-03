İsrail, Gazze Şeridi'nde 13 Filistinliyi tutukladı

GAZZE, 3 Ekim (Xinhua) -- Filistinli Esirler Cemiyeti (PPC), İsrail ordusunun Eylül ayında Gazze Şeridi'nde 13 Filistinliyi tutukladığını bildirdi.

Filistin merkezli bir sivil toplum örgütü olan PPC Pazartesi günü Xinhua'ya gönderdiği basın açıklamasında, "11 Filistinli Gazze'yi İsrail şehirlerinden ayıran doğu çitini geçmeye çalışırken İsrail ordu güçleri tarafından tutuklandı" ifadelerine yer verdi.

Diğer iki Filistinlinin ise Gazze Denizi'nde avlanırken tutuklanan balıkçılar olduğunu belirten PPC, tutuklanma nedenlerine ilişkin bilgi vermedi.

Filistinli Esirler Cemiyeti yetkilisi Abdel Nasser Firwana Xinhua'ya yaptığı açıklamada "yeni tutuklananlarla birlikte İsrail hapishanelerindeki Gazzeli mahkumların sayısının 200'e yükseldiğini" söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in 20'den fazla cezaevinde yaklaşık 5.200 Filistinli mahkum bulunuyor.