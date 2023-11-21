İsrail, Gazze'nin kuzeyine geçişe izin vermeyecek

Times Of Israel gazetesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine kara saldırısı başlatması durumunda İsrail ordusunun bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin vermeyeceğini yazdı.

Gazetenin haberinde, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine yönelik olası kara saldırısına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Elde edilen bilgilere dayandırılarak yapılan haberde, Gazze'nin güneyine kara saldırısı başlatması durumunda İsrail ordusunun bölgedeki Filistinlilerin kuzeye geçmesine izin verme planının bulunmadığı belirtildi.

Haberde, Filistinlilerin kara saldırılarının yoğunlaştığı alanlardan güneyin diğer bölgelerine geçebileceği ancak Gazze'nin kuzeyine geçişe dair bir plan bulunmadığı ifade edildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 70'i yerlerinden edildi.

Yaklaşık 365 kilometrekare alana sahip Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin bir kısmı, İsrail işgali nedeniyle güneye geçmek zorunda kaldı.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin de bölgeye gelmesi nedeniyle Gazze'nin güneyindeki nüfus yoğunluğunun oldukça arttığı belirtiliyor.

İsrail ordusunun kara saldırılarını güneye de kaydırması halinde Gazze'deki insani dramın daha da içinden çıkılmaz bir hal alacağı kaydediliyor.