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İsrail, Gazze ile 42 Gün Sürecek Ateşkes Anlaşmasını Onayladı

İsrail, Gazze ile 42 Gün Sürecek Ateşkes Anlaşmasını Onayladı
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İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de 15 aylık savaşın ardından 42 gün süreyle ateşkes sağlanmasını ve rehine takasını öngören anlaşmayı onayladı. İlk aşamada Hamas, belirli gruptaki 33 rehineyi serbest bırakacak.

(ANKARA) - İsrail'de Güvenlik Kabinesi, Gazze'de 15 aylık savaşın en az 42 gün süreyle durmasını ve İsrailli rehinelerin İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle takas edilmesini öngören ateşkes anlaşmasını onayladı.

Güvenlik Kabinesi'nin onayının ardından anlaşma yarın hükümet kabinesinin diğer tüm üyelerine de sunulacak. Daha sonra 19 Ocak Pazar günü günü ilk rehine ve mahkumların serbest bırakılmasıyla anlaşma uygulanmaya başlanacak.

Anlaşmanın ilk aşaması, 42 gün sürecek. Bu süreçte Hamas, çocuklar, kadın askerler de dahil olmak üzere kadınlar ve 50 yaş üstü kişilerden oluşan 33 rehineyi serbest bırakmayı kabul etti. Bunun karşılığında, Hamas tarafından serbest bırakılan her bir kadın İsrail askerine karşılık İsrail, 50 Filistinli mahkumu ve sivil kadın rehine karşılığında ise 30 mahkumu serbest bırakacak.

Kaynak: ANKA / Dünya
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