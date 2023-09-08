İsrail, Gazze'den Batı Şeria'ya mal girişine izin verecek

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden işgal altındaki Batı Şeria'ya mal girişine 10 Eylül'den itibaren yeniden izin verileceğini duyurdu.

İsrail ordu radyosu, "patlayıcı madde kaçakçılığı girişimi" iddiasıyla Gazze Şeridi'nden mal ihracatına kapatılan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın 10 Eylül Pazar gününden itibaren yeniden açılacağını bildirdi.

Filistin yönetimi idaresindeki Gazze'ye Mal Girişi Koordinasyon Komitesinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail tarafının, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den Batı Şeria'ya mal girişine pazar günü itibarıyla yeniden izin verilmesi kararını komiteye tebliğ ettiği aktarıldı.

İsrail hükümeti, 5 Eylül'de, "giysiler içine gizlenmiş patlayıcı madde gönderildiği" iddiasıyla Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den Batı Şeria'ya mal girişinin tamamıyla durdurulmasına karar vermişti.

Kerm Ebu Salim, abluka altındaki Gazze'nin dışarıya açılan tek ticari kapısı olma özelliğini taşıyor.

İsrail'in 2006 yılından beri hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi, büyük bir insani drama sahne oluyor. Seyahat özgürlüğü olmayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, istisnai durumlar hariç Gazze dışına çıkamıyor.