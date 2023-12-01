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İsrail, Gazze'den atılan roketi imha etti

1 Aralık 2023 07:10 Son Güncelleme: 07:12 Abone Ol

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Gazze Şeridi sınırında bulunan yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve Gazze'den fırlatılan bir roketin havada imha edildiği bildirildi. Filistinli taraflardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail ile Hamas arasında varılan yedi günlük 'insani ara', bugün Türkiye saati ile 08.00'de bitiyor.