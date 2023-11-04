İsrail, Gazze'den atılan füzeyi Arrow sistemiyle etkisiz hale getirdi

İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir füzenin ilk defa Arrow füze savunma sistemiyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İsrail ve ABD ortaklığında geliştirilen Arrow füze savunma sistemi, bölgesel düzeyde balistik füzeleri engellemek için kullanılıyor.

İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir füzenin ilk defa Arrow füze savunma sistemiyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bölgesel düzeyde balistik füzeleri engellemek için İsrail ve ABD ortaklığında geliştirilen Arrow füze savunma sistemi ilk defa Gazze'den atılan bir füze için kullanıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan bir füzenin hava savunma kuvvetlerine ait Arrow füze savunma sistemiyle düşürüldüğü kaydedildi.

Ordu, 31 Ekim'de, bu füze savunma sisteminin, Yemen'den Kızıldeniz'e doğru atılan füzeler ve insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirmek için kullanıldığını duyurmuştu.