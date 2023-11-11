İsrail, Gazze'deki okula saldırıyı doğruladı

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'ndeki Al-Buraq Okulu'na düzenlediği ve 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıyı doğruladı.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'ndeki Al-Buraq Okulu'na düzenlediği ve 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıyı doğruladı.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nde bulunan Al-Buraq Okulu'na gerçekleştirdiği saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, Hamas komutanı olduğu iddia edilen Ahmed Siam'ın Al-Buraq Okulu'nda saklandığı, etkisiz hale getirilmesi için okulun vurulduğu belirtildi. - GAZZE