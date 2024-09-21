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İsrail, Gazze'deki Okula Saldırdı: 22 Ölü

İsrail, Gazze'deki Okula Saldırdı: 22 Ölü
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İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu vurması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda 30 kişi de yaralandı. Filistin Kızılayı, ölü ve yaralıları hastaneye nakletti.

İSRAİL, Gazze'nin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu vurdu. Saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Filistin Kızılayı (PRCS) ölü ve yaralıları hastaneye naklettiği görüntüleri paylaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in bugün Gazze'nin güneyinde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu vurduğu ifade edildi. Saldırı sonucunda 22 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Bakanlık sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, bakanlık çalışanlarının bulunduğu depolara da saldırı düzenlendiği ve 5 çalışanın hayatını kaybettiğini açıkladı. PRCS, ölü ve yaralıları bölgedeki hastaneye naklettiği görüntüleri paylaşarak, "Filistin Kızılayı ekipleri, Gazze şehrinin El-Zaytun mahallesindeki El-Falah Okulu'nu hedef alan saldırının ardından 5 ölü ve 15 yaralıyı nakletti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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