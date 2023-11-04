İsrail, Gazze'deki Nasr Çocuk Hastanesi'ne saldırdı

İsrail ordusu, Gazze şehrindeki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişine saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Ayrıca İsrail, Gazze'deki diğer hastanelere ve camilere de saldırdı.

İsrail ordusu, Gazze şehrindeki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişine saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 29. güne girildi. İsrail ordusu, Gazze şehrinin kuzeyindeki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini vurdu. Yerel kaynaklar, ölü ve yaralılar olduğunu aktardı.

İsrail savaş uçakları Gazze şehrindeki Vefa Hastanesi'nin ana elektrik jeneratörünü de hedef aldı. Saldırının ardından yangın çıkarken, jeneratör hizmet dışı kaldı. İsrail, Gazze şehrinin güneyindeki Sabra mahallesindeki bir camiyi vurdu, bölgede hasar meydana geldi. İsrail ordusu ayrıca Gazze şehrinin merkezindeki Rimal Mahallesinde elektrik kaynağı olan güneş panellerini hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ın doğusundaki birçok mahalleye su sağlayan su deposu ve Refah kıyısındaki balıkçı tekneleri de İsrail'in hedefi oldu. Tekneler bombalama sonucu küle döndü. - GAZZE