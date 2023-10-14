İsrail, Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin boşaltılması için mühlet verdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nin boşaltılması için Filistin Kızılayına 16.00'ya kadar süre tanıdı. Filistin Kızılayı, hastaneyi boşaltamayacaklarını ve hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Kudüs Hastanesi'ni boşaltması için Filistin Kızılayına yerel saatle 16.00'ya kadar mühlet verdiği bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ilk olarak, Gazze merkezindeki Kudüs Hastanesi'nin bu sabah 06.00'da boşaltılması uyarısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, daha sonra İsrail ordusundan Filistin Kızılayına yeni bir mesaj göndererek söz konusu hastanenin boşaltması için yerel saatle 16.00'ya kadar mühlet verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Kudüs Hastanesi'nde yoğun bakımda durumu kritik hastaların tedavi gördüğü, kuvözlerde bebeklerin bulunduğu, ayrıca bölgedeki yüzlerce sivilin de buraya sığındığı vurgulandı.

Filistin Kızılayı, bu nedenlerden dolayı hastaneyi boşaltamayacaklarını, hasta ve yaralılara hizmet sunmaya devam etmekle yükümlü olduklarınını kaydetti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki evlerinden ve sığındıkları okullardan ayrılmayı reddeden on binlerce Filistinli olduğuna işaret edilen açıklamada, bu kişilerin Kudüs Hastanesi'nin sunduğu sağlık hizmetlerine de ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Filistin Kızılayı, dünya liderlerine, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere İsrail'in söz konusu hastanenin tahliye edilmesine yönelik kararının durdurulması ve kurumun güvenliğinin sağlanması için devreye girmeleri çağrısı yaptı.