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İsrail, Gazze'deki kilise saldırısında ölenleri sivil zayiat olarak tanımladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen kilise saldırısında ölen 20 kişinin sivil zayiat olduğunu savunarak asıl hedefin Hamas olduğunu belirtti. İsrail ordusu, saldırının kiliseye yönelik olmadığını iddia etti.